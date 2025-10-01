【ニューヨーク＝小林泰裕】米アマゾン・ドット・コムは９月３０日、生成ＡＩ（人工知能）機能を搭載したインターホン型端末「リング」や動画配信機器「ファイアーＴＶ」を米国などで発売すると発表した。生成ＡＩが自宅を訪れた来客に対応したり、見たい動画の一場面を抜き出して再生したりできる。家庭での生成ＡＩの利用がいっそう身近になりそうだ。「リング」と「ファイアーＴＶ」は、いずれも生成ＡＩ機能に対応した音声