²£ÉÍ»Ô¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤ÎÆü»º¼«Æ°¼Ö¤¬¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹Âç¼ê¥Î¥¸¥Þ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤Î²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ê²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Î³ô¼°ÇäµÑ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤³¤È¤¬30ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£Æü»º¤ÏÊ£¿ô¼Ò¤Ë¿ÈÇä¤ê¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¤¬¡¢¸õÊä´ë¶È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥Î¥¸¥Þ¤Ï¥Þ¥ê¥Î¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤Î¼èÆÀ¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Î¥¸¥Þ¤Ï²£ÉÍ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤­¡¢2012Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¿Í½÷»Ò¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼