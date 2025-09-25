WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENでプレーするMF仲田歩夢が、プライベートでの一コマを公開し、話題を呼んでいる。仲田は９月24日、自身のインスタグラムを更新。韓国の人気ガールズグループ『TWICE』のコンサートを観覧したと報告し、「先日の推し活！かわいくて、かっこいい。TWICEちゃんがだいすきです」と投稿した。さらに「いつもたくさんのパワーをありがとう」と感謝の言葉を添え、ファン活動を楽しんだ様子を伝え