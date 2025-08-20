昨季限りでプロ選手生活にピリオドを打った元なでしこジャパンDF近賀ゆかり氏が日本サッカー協会のロールモデルコーチに就任。20日に取材に応じた。ロールモデルコーチはこれまで元日本代表選手である内田篤人氏や阿部勇樹氏、中村憲剛氏が務めているが、女性の就任は初となる。近賀氏は「伝えることはすごく難しいとは感じています。（指導者）ライセンスを取りに行っている中でも伝える難しさは感じています。これまで選手と