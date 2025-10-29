日テレ・東京ヴェルディベレーザ眞城美春インタビュー（前編）細身の身体ではあるが、しなやかにボールをコントロールする。ポニーテールが揺らぐその背に刻まれるのは、憧れてやまない長谷川唯（マンチェスター・シティ）が背負ってきた日テレ・東京ヴェルディベレーザの背番号「14」。そのエース番号を引き継いだ眞城美春は昨シーズン、２種登録ながらWEリーグでもプレー。その後、順調にトップ昇格を果たし、今やチームの心臓