「辞めていただく理由はない。我々は続けていただきたいと思っているが、ご本人が決める話」【もっと読む】日本ハム最年長レジェンド宮西尚生も“完オチ”…ますます破壊力増す「新庄のDM」日本ハムの井川伸久オーナーがこう言ったのは9月17日のこと。その前後だった。オーナーを含めた日本ハムの親会社の幹部や球団フロントの幹部が都内で、新庄監督（53）の去就に関して話し合ったという。語るのは球団OB。「2022年から指揮