日本ハム新庄剛志監督（54）が、12日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演。驚異の身体能力の秘密を語った。現役時代は強肩を生かした守備で数々の名プレーを見せた新庄。俳優の木村拓哉が「河原で石を投げてスタートしたその肩はなんなの？筋トレとかした？」と聞くと、「めちゃくちゃしてた」と回答。「筋トレというより親父が造園やってたから、なんかトレーニングしてたと思