元プロ野球選手の中田翔氏が6日、YouTubeチャンネル『(パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で配信されたライブ配信番組『月曜日もパテレ行き(月パ)』に出演。日本ハム・新庄剛志監督に抱いていた印象を明かした。中田翔氏○新庄剛志監督に抱いていた印象新庄監督との交流について尋ねる質問コメントに対し、中田氏は「はっきり言って、交流はないです」と答えながら、「交流はないですし、実際問題、性格的にもあまり合わ