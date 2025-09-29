タリーズコーヒージャパンは10月3日、日本の秋の風物詩“お月見”に合わせた季節限定商品を発売する。ラインアップは「もちもちみたらし団子ラテ」「もちもちみたらし団子シェイク」「お月見ベアフルのスチームケーキ」「お月見ベアフルクリップ」の全4品。2025年の秋は、『まったりーず』をコンセプトに「せわしない日常の中で忘れてしまいがちな、日本の情緒や季節の移ろいを感じながら、ほっと一息できるひとときを過ごしてほし