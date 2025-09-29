タリーズ、お月見限定メニュー発売/「もちもちみたらし団子ラテ」「もちもちみたらし団子シェイク」など

タリーズコーヒージャパンは10月3日、日本の秋の風物詩“お月見”に合わせた季節限定商品を発売する。ラインアップは「もちもちみたらし団子ラテ」「もちもちみたらし団子シェイク」「お月見ベアフルのスチームケーキ」「お月見ベアフルクリップ」の全4品。

2025年の秋は、『まったりーず』をコンセプトに「せわしない日常の中で忘れてしまいがちな、日本の情緒や季節の移ろいを感じながら、ほっと一息できるひとときを過ごしてほしい」という思いを込めた商品をラインアップしている。

〈みたらし団子を使ったドリンク2種〉

◆「もちもちみたらし団子ラテ」(HOT/ICED)

Short:670円 Tall:730円 Grande:790円(各税込)

商品を通じて日本の素材の魅力を伝える「FUN FAN JAPAN!」プロジェクトの一環として開発したメニュー。日本の伝統食材「醤油」にフォーカスし、ヤマサ醤油との共同で作り上げた、こだわりのみたらしソースを使用している。香ばしく深みのある醤油を使ったみたらしソースの甘じょっぱさにより、上品でほっとする味わいのカフェラテに仕立てている。もちもち食感の白玉と、満月をモチーフにしたクッキーを添え、見た目にも“お月見”気分を楽しめる。

タリーズ「もちもちみたらし団子ラテ」(HOT/ICED)

◆「もちもちみたらし団子シェイク」

Tallのみ:税込790円

和スイーツの定番であるみたらし団子をフローズン仕立てにし、白玉のもちもちとした食感と、ホイップのコクのあるクリーミーな味わいが楽しめる。飲み進めるうちに、ミルキーな甘さのシェイクと、甘じょっぱいみたらしソースが混ざり、和と洋が調和した奥深い風味になるという。

タリーズ「もちもちみたらし団子シェイク」

〈オリジナルキャラクター「ベアフル」モチーフの2品〉

◆「お月見ベアフルのスチームケーキ」税込370円

カスタードテイストのクリームが入ったしっとり、ふんわり食感のスチームケーキ。満月をイメージした丸いケーキに、焼き印で一つずつベアフルの顔を描いた。

タリーズ「お月見ベアフルのスチームケーキ」

◆「お月見ベアフルクリップ」税込1,450円

満月のようなベアフルをクリップにした。キラキラと光沢感のあるクリップにタリーズロゴをあしらったシンプルなデザイン。ヘアアクセサリーにしたり、バッグに付けたり、ラッピングに活用するのもおすすめだという。

タリーズ「お月見ベアフルクリップ」

〈店舗･期間限定「めっちゃでっかいお月見ベアフル」登場〉

また、9月25日から11月4日までの間、全長約2メートルの「めっちゃでっかいお月見ベアフル」が一部店舗に登場する。

【設置店舗】

有明ガーデン店、マークイズみなとみらい店、&TEA 名古屋ラシック店、グランフロント大阪北館1F店、ワン･フクオカ･ビルディング店

タリーズ めっちゃでっかいお月見ベアフル イメージ

〈SNS投稿キャンペーン、AR体験も〉

【#お月見ベアフルとまったりーず めっちゃでっかいお月見ベアフルプレゼントキャンペーン】

10月3日から10月26日までの間、InstagramまたはXで、まったりとタリーズを楽しんでいる投稿を募集するキャンペーン。「#お月見ベアフルとまったりーず」を使用して投稿した人の中から抽選で5人に、「めっちゃでっかいお月見ベアフル」をプレゼントする。

※発送は11月上旬予定

タリーズ めっちゃでっかいお月見ベアフル

【お月見ベアフルAR体験】

10月3日から11月4日までの間、購入レシートに印字されるQRコードをスマートフォンで読み込むと、ベアフルが満月の下でもちつきをする様子をARで体験できる。

タリーズ AR体験イメージ