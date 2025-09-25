今回の動画は、野生のトラフザメの交尾を観察した世界初の事例と考えられている/Hugo Lassauce/UniSC/Aquarium des Lagons（ＣＮＮ）絶滅危惧種のトラフザメが野生で交尾する様子が初めて観察され、科学者はオス２匹とメス１匹による「３人組」の交尾の様子を確認した。今回の動画は、豪サンシャインコースト大学の海洋生物学者ヒューゴ・ラソース氏が撮影し、動物行動学の学術誌に掲載された論文にまとめられた。ラソース氏はＣＮ