昨年の夏、104歳であの世に旅立った親父は自称？「アマチュア将棋初段」。高齢者住宅:サ高住に入居していた。将棋倶楽部に入っていた。二、三度顔を出したようだが、「弱くて相手にならん」と言い「自然退部」となったようだ。私も一度として、勝ったことがなかった。飛車角落ちでも・・・。将棋好きの読者ならご存知だと思うが、プロの棋戦（男女合わせて）