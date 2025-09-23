ニューヨーク＝池田慶太、金子靖志】第８０回国連総会の一般討論演説が２３日午前（日本時間２３日夜）、米ニューヨークの国連本部で始まった。初日は米国のトランプ大統領が演説し、「力による平和」を掲げて世界各地の紛争を終結させたと主張する。トランプ氏は英仏などが表明したパレスチナ国家承認に反対しており、演説でも言及するとみられる。トランプ氏の国連演説は、２期目就任後初めて。キャロライン・レビット大統