テレビ番組で「石原さとみ似」と紹介されたインフルエンサーの新山桃子（26）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ディズニーシーを訪れた様子を投稿した。「クッキー・アン」の付け耳、白のノースリーブトップスに白のスカート姿で、「クッキー・アン」のぬいぐるみをギュッと抱き締める姿や、アイスを食べるショットなども公開した。別の投稿では「＃バラネイル」とハッシュタグをつけ、白のバラをデザインした新ネイルも