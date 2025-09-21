札幌の大粼玲央「徳島での1年半があったからこそ、今の自分があると思う」北海道コンサドーレ札幌は9月20日、J2リーグ第30節で徳島ヴォルティスに2-1で勝利した。退場処分と累積警告の影響で4選手が出場停止のなか、後半32分から途中出場したDF大粼玲央が試合を落ち着かせた。試合前には古巣の徳島サポーターから拍手で迎えられ、「懐かしい思いもありましたね」と明かした。前節のいわきFC戦でMF荒野拓馬、FWマリ