女性3人組「Perfume」が今年いっぱいでグループ活動休止すると21日、グループのオフィシャルファンクラブサイトで発表した。1999年の結成から走り続けてきた3人は「2026年からPerfumeを一度コールドスリープ（活動休止）します。」と報告した。発表によると「今、自分たちが胸を張って?輝いている?と思えるこの瞬間を刻むため」「長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの