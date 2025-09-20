東京世界陸上第8日陸上の世界選手権東京大会第8日が20日、国立競技場で行われ、男子4×400メートルリレーの予選1組で、米国は3分1秒06で6着に終わって決勝進出を逃した。2→3走のバトンパスでザンビア選手と接触して致命的なロスが発生したのが原因。ザンビアは失格となったが、まさかの理由だった。3連覇中の王者・米国が予選で散った。混戦となった2走・スミスから3走・デドモンへのバトンパスで、ザンビア選手との接触もあ