東京時間17:48現在 香港ハンセン指数 26544.85（-363.54-1.35%） 中国上海総合指数 3831.66（-44.69-1.15%） 台湾加権指数 25769.36（+331.11+1.30%） 韓国総合株価指数 3461.30（+47.90+1.40%） 豪ＡＳＸ２００指数 8745.18（-73.27-0.83%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82804.13（+110.42+0.13%） １９日のアジア株は、まちまち。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げが決