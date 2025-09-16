チームとアリーナの一体経営 「スポーツや音楽、モビリティの発信拠点として、これから大きな役割を担っていきたい」─。このように意気込みを語るのは、10月3日に東京・お台場エリア青海地区に開業予定の新アリーナ「トヨタアリーナ東京」を運営するトヨタアルバルク東京社長の林邦彦氏である。 1999年に大観覧車をシンボルとした大規模複合集客施設「パレットタウン」内にあり、2021年