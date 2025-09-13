１３日午前９時５０分頃、鹿児島県肝付町後田の木くずリサイクル工場の屋根から、同県鹿屋市吾平町麓、鉄工会社員松相光春さん（７７）が約７メートル下の地面に転落し、搬送先の病院で死亡した。県警肝付署の発表によると、松相さんは当時、同僚２人と換気扇の取り付け作業中で、屋根が抜けて落ちて転落したという。