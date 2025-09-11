NY株式10日（NY時間16:23）（日本時間05:23） ダウ平均45490.92（-220.42-0.48%） S＆P5006532.04（+19.43+0.30%） ナスダック21886.06（+6.57+0.03%） CME日経平均先物43825（大証終比：-45-0.10%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は反落。取引開始前に発表の８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想外の前月比低下となり、市場の利下げ期待をさらに強化している。 明日の米消費者