「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は奥渋谷にオープンした、京都でも人気の日本茶スタンドです。元バリスタが厳選した日本茶でつくる抹茶ラテや、渋谷店限定の最中など。抹茶の魅力がつまったメニューがそろいます。〈New Open News〉毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多く