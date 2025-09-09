かき氷は9月末頃まで！ 京都で人気の日本茶スタンドが奥渋谷にオープン（東京・代々木公園）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は奥渋谷にオープンした、京都でも人気の日本茶スタンドです。元バリスタが厳選した日本茶でつくる抹茶ラテや、渋谷店限定の最中など。抹茶の魅力がつまったメニューがそろいます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載！

八十八渋谷（東京・渋谷）

ビジュアルからして気になるドリンクがずらり 写真：お店から

京都の嵐山や清水に店を置き、厳選した宇治茶でつくるドリンクや甘味で人気を集める日本茶スタンド「八十八良葉舎（ハトヤリョウヨウシャ）」が、浅草の東京1号店に続き、東京2号店「八十八渋谷」を2025年7月1日にオープン。

抹茶ラテなど同ブランドの定番ドリンクとともに、渋谷限定の新メニューなどを提供しています。

写真左から「抹茶ラテ壱＋抹茶アイス＋白玉」1,450円、「抹茶ラテ壱＋黒糖＋泡抹茶」1,250円 写真：お店から

元バリスタの丸山順裕氏が代表を務める八十八良葉舎は、京都府産の高品質なお茶を使用しているのが特徴。注文ごとに一杯ずつ抹茶を茶筅（ちゃせん）で点てて提供する「抹茶ラテ壱」800円や、濃厚な抹茶と波照間産の黒糖の組み合わせが好相性の「八十八シェイク」1,000円が定番メニューです。

「八十八氷」1,600円 写真：お店から

また「八十八良葉舎嵐山」でのみ提供していた夏季限定「八十八氷」が渋谷でも味わえることに！ 自家製の抹茶練乳や抹茶エスプーマを忍ばせたかき氷の上に、存在感のある抹茶アイスをオン。別添えの抹茶みぞれは好みの量を調整しながら楽しめます。提供期間は2025年9月末頃までの予定なので、お早めに！

「八十八最中」 写真：お店から

さらに渋谷限定メニューとして、新商品の「八十八最中」400円も登場。自家製の抹茶餡を挟んだ最中は甘さを抑えた味わいが、ドリンクのお供にぴったり！ お皿に添えられた石垣の塩と一緒に食べれば、抹茶のうまみや香りが引き立ちます。

このほかにも、抹茶を中心に焙じ茶や和紅茶など、さまざまな日本茶の楽しみ方を提案するメニューがずらりと並びます。「八十八フィナンシェ」600円や「特濃抹茶テリーヌ」4,000円など、自宅で楽しめるお土産用の商品も登場中。

写真：お店から

店内は、大きな円柱をつなげたカウンターを中央に配置した落ち着いた雰囲気で、スタンドスタイルをメインに、ベンチ席と開放的なテラスを用意しています。ドリンクはテイクアウトも可能です。奥渋谷散歩の合間に、癒やしを求めに行ってみてはいかがでしょうか？

食べログレビュアーのコメント

「抹茶ラテ壱」と「八十八最中」 出典：mizumizumさん

『抹茶ラテは目の前で点ててくれて、作っているところも見られます。甘さも選べました！とりあえず無糖で後から甘みを足すことも可能です。2層になっているので、お好みで混ぜます。濃厚で程よい苦味もあり、香り高くミルクとのバランスが良すぎる。

泡抹茶は濃厚な抹茶感と甘味＋ほろ苦感がありました！程よい甘味があるので泡抹茶トッピングの場合、ラテは無糖がオススメ！全て混ぜるのは少し惜しいですが最後はよく混ぜていただきます

八十八モナカは渋谷店限定です！

自家製の抹茶餡を最中で挟んだものです。

甘さ控えめで苦味のある抹茶餡。超濃厚で美味しすぎる。石垣の塩がついてくるので、味変もできます』（mizumizumさん）

「八十八氷」 出典：SAO☆さん

『【美味しかったメニュー】

八十八氷

自家製の抹茶練乳・抹茶エスプーマ・抹茶アイスと抹茶づくしのかき氷とっても美味しい！

さすが日本茶スタンドの抹茶

毎朝お店で仕込んでいるという白玉もとてももちもちしていて美味しかったです。

別添えの抹茶みぞれをかけて最後まで美味しくいただきました。

最近のかき氷はどこもだいたい二千円以上はするのが当たり前なので千円代でこんな美味しいかき氷が食べれるのは最高です！』（SAO☆さん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆八十八 渋谷住所 : 東京都渋谷区神山町3-8 1FTEL : 03-6451-5088

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

文：平石紗代、食べログマガジン編集部

The post かき氷は9月末頃まで！ 京都で人気の日本茶スタンドが奥渋谷にオープン（東京・代々木公園） first appeared on 食べログマガジン.