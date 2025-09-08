ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 梶原雄太「YouTuberなのにパソコン開けない」まさかの事実を告白 梶原雄太 キングコング エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 梶原雄太「YouTuberなのにパソコン開けない」まさかの事実を告白 2025年9月8日 13時1分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 梶原雄太が7日深夜の番組で、占い師に「第三者が仕事には必要」と言われた 「そうですね、僕は。めっちゃ当たってますよ」と梶原 「YouTuberなのにパソコン開けないんですから」とまさかの告白もした 記事を読む おすすめ記事 太田光 大人気俳優に「ダメ元でオファー」 YouTube出演勧誘の大胆行動に田中裕二「最悪だな！」 2025年9月4日 19時11分 占拠シリーズ考察系YouTuberが暴露！警備部の“必要悪”説とラスボス・イズミ疑惑を徹底深掘り 2025年9月7日 18時45分 映画系Youtuberが驚愕！『国宝』の止まらない社会現象は一体どこまで続くのか 2025年9月5日 17時0分 映画系YouTuberサイ＆つるみん「カンフー入門としては最適、でも人物掘り下げ不足」に賛否の声 2025年9月2日 17時0分 カノックスター、妹が動画に登場で整形を告白 「目元そっくり」「兄妹似てる」と反響 2025年9月4日 16時46分