リリー・フランキー（61）のラジオ番組「スナックラジオ」（TOKYO FM）のアシスタントを務めるアーティストで、妊娠を発表したBABI（33）が8日、X（旧ツイッター）を更新。一部から受けた心無い声や振る舞いに思いをつづった。BABIは「妊娠中の恨みとか産後の恨みって旦那さんやパートナーにだけに対してじゃないから」と書き出し、「妊娠中に言われた酷い言葉たちは一生忘れないよ。妊娠中にされた嫌な事も一生忘れないよ」と言及