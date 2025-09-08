｛ 2025年9月8日〜14日の運勢 ｝大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。⾃分のうさぎタイプを知る誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢発展的な会話ができるとき。きちんと自己主張してとても大事な話ができそうです。会いたい人のアポイントが取れたり、だれかと重要な話を固めたり