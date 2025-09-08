10年ぶりの対戦となった菅野から2連発【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、第1打席で菅野智之投手から47号を放つと、第2打席でも2打席連続となる48号を放った。同じようにバックスクリーン右に飛び込んだ2発に実況席の2人も「デジャブ」「リプレー」と独特な表現で反応した。大谷