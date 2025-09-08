10年ぶりの対戦となった菅野から2連発

【MLB】ドジャース 5ー2 オリオールズ（日本時間8日・ボルティモア）

ドジャースの大谷翔平投手は7日（日本時間8日）、敵地で行われたオリオールズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、第1打席で菅野智之投手から47号を放つと、第2打席でも2打席連続となる48号を放った。同じようにバックスクリーン右に飛び込んだ2発に実況席の2人も「デジャブ」「リプレー」と独特な表現で反応した。

大谷は初回の第1打席で、菅野が投じた2球目の外角高めのシンカーを捉え、そのままバックスクリーン右に突き刺さる47号ソロ。3回に先頭で迎えた第2打席は、3球目の94.9マイル（約152.7キロ）の内角フォーシームを捉え、またしてもバックスクリーン右に飛び込む48号ソロとなった。

2本目となる48号が飛び出した際、地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」実況のスティーブン・ネルソン氏は「オオタニ、デジャブー！ 右中間へ！ 入った！」と述べ、フランス語で「再来」を意味する言葉で連発の様子を表現した。球団OBで解説のオーレル・ハーシュハイザー氏は「ファンタスティックです！ まるで前打席のリプレーを見ているかのようです。太腿より高めにきた球を彼は逃しませんでした」と述べた。

続けてネルソン氏は「スガノはシリーズが始まる前に周囲にこう伝えていました。もしショウヘイ・オオタニに死球を与えてしまったら、彼ら（日本人）は（私の）帰国を許してくれないだろうと（笑）」と明かした。さらに「そして2つ目は、彼と勝負するということです。歩かせることはしたくないと、発言していました。慎重かつ、積極的に投げたいと。しかし、オオタニはスガノから打ちました」と、勝負の舞台裏について語った。

菅野とはNPB時代の2015年の6月10日に対戦しており、その際は2打数2安打1四球だった。これで日米通算4打数4安打となり、大谷が圧倒する結果となっている。（Full-Count編集部）