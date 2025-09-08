ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 宮路拓馬・外務副大臣、政治資金からガソリン代捻出か「地球24周分」 自民党 政治家 ゴシップ NEWSポストセブン 宮路拓馬・外務副大臣、政治資金からガソリン代捻出か「地球24周分」 2025年9月8日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 石破首相を支える宮路拓馬外務副大臣について、週刊ポストが報じた 政治資金で3年間、ガソリン代を合計約884万円も支払っていたという ガソリン代を当時の全国平均価格と仮定すると、地球24周分の計算となるそう 記事を読む おすすめ記事 〈群馬・父親殺害容疑〉「父親に反抗しているという情報は前々からあったけど…」逮捕された15歳少年の学校関係者がみた親子関係と児相の対応 2025年8月19日 17時22分 「辻褄が合えばいいってもんじゃない」三谷幸喜 清水尋也容疑者に激怒、大河で警告した“スネに傷ある俳優はやめろ”再び 2025年9月7日 21時23分 佐藤健 “ジムでナンパ”動画が物議「無理すぎ」「ウザい」批判続出の背景にはびこる“迷惑行為” 2025年9月7日 20時38分 “史上最悪の少年犯罪”「女子高生コンクリート詰め事件」逮捕されたカズキ（仮名）が語った信じがたい凌辱行為の全容「女性は恐怖のあまり、殴られるままだった」 2025年9月6日 7時11分 「都民への罰」SNSで注目を集めたまいばすけっと、スーパー専門家が語る“3つの誤解と真実” 2025年9月5日 15時52分