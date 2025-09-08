宮路拓馬・外務副大臣に“高額支出”の謎（時事通信フォト）NEWSポストセブン

宮路拓馬・外務副大臣、政治資金からガソリン代捻出か「地球24周分」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 石破首相を支える宮路拓馬外務副大臣について、週刊ポストが報じた
  • 政治資金で3年間、ガソリン代を合計約884万円も支払っていたという
  • ガソリン代を当時の全国平均価格と仮定すると、地球24周分の計算となるそう
