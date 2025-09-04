「中日−阪神」（４日、バンテリンドーム）阪神・佐藤輝明内野手が初回に先制の３６号２ランを放った。２死一塁で先発の涌井と対峙（たいじ）。低めのスライダーを最後は右手一本でうまく捉えた打球は、強烈なライナーとなって右翼ポール際のスタンドへと突き刺さった。２日・中日戦に続く２試合ぶりの一発は、今季バンテリン７本目のアーチとなった。本塁打後、球団を通じて「打ったのはたぶんカットボールかな。ネルソン