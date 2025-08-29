思わず聴きたくなる！ ダンスミュージックがトレーニングに最適なワケULTRA JAPAN

思わず聴きたくなる！ ダンスミュージックがトレーニングに最適なワケ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 音楽のテンポと運動は、密接に関係していることが研究によって分かっている
  • フィールサイクルやズンバなど、ダンスミュージックと運動の事例を紹介
  • ULTRA JAPAN2025出演アーティストの楽曲から、おすすめを紹介している

◆ULTRA JAPAN MAGAZINE 編集部

https://ultrajapan.livedoor.com/

記事を読む

