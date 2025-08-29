»×¤ï¤ºÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª ¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ê¥ï¥±
ÀÊÌ¤äÇ¯Îð¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¿Íµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÄÌ¤¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ç¤Ï¼«Á³¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ¤Ê¬¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤òºîÀ®¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â²»³Ú¤òÄ°¤¯¤³¤È¤Ç¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¤Ê¤éÃ¯¤·¤â·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Â¤Ï¡¢²»³Ú¤Î¥ê¥º¥à¤ä¥Æ¥ó¥Ý¤È±¿Æ°¤ÏÌ©ÀÜ¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸¦µæ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤Ê¤É¤Ç¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬±¿Æ°¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³Ú¶Ê¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖFEELCYCLE¡Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ï¡¢°Å°Ç¤Î¤Ê¤«¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ð¥¤¥¯¤òÁæ¤°¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡£Martin Garrix¤äDavid Guetta¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°Å°Ç¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥§¥¹¡ÖFEELCYCLE LIVE LUSTER¡×¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FEELCYCLE¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢45Ê¬´Ö¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌó800kcal¡Ê¢¨¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë°Ê¾å¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤¬¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ö¥º¥ó¥Ð¡×¤â¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¶Ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£¥µ¥ë¥µ¤ä¥ì¥²¥È¥ó¤Ê¤É¤Î¥é¥Æ¥ó²»³Ú¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Õ¥§¥¹¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Garmiani¤äSak Noel¤Î²»³Ú¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤â¡£
¥º¥ó¥Ð¤Ï¾®³ØÀ¸¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¡£Æñ°×ÅÙÊÌ¤Ë¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢±¿Æ°¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤â¥À¥ó¥¹Ì¤·Ð¸³¼Ô¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñ¡Ö²»³Ú¤È±¿Æ°¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤Ê´Ø·¸¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ï¥ê¥º¥à¤òÃÎ³Ð¤¹¤ë¤È±¿Æ°¤ò»Ê¤ëÇ¾¤ÎÉô°Ì¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£400£íÁö¤ÎºÝ¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤òÈæ³Ó¤¹¤ë³¤³°¸¦µæ¤Ç¡¢Áö¤ë¥ê¥º¥à¤È¹ç¤Ã¤¿²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿Êý¤¬¥¿¥¤¥à¤¬½Ì¤ó¤À¤È¤¤¤¦»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Peter C. Terry¤ÈCostas I. Karageorghis¤Ë¤è¤ëÏÀÊ¸¡ÖPsychophysical effects of music in sport and exercise¡×¤Ç¤Ï±¿Æ°¤È¥Æ¥ó¥Ý¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Î²»³Ú¤Ï¡Ö¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÄ¹¤¯¡×±¿Æ°¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤È¤·¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬Áá¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤¤²»³Ú¤Ï»É·ã¸ú²Ì¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿²»³Ú¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢²»³Ú¤Ë¤Ïµ¤Ê¬¤Î²þÁ±¡¢³ÐÀÃ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ÈèÏ«´¶¤Î·Ú¸º¡¢»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤Î¸þ¾å¡¢¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¶¯¤¤¥ê¥º¥à¤ÈBPM¤¬¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤âð÷¤±¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤À¤±½Å¤á¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î½ªÈ×¤Ç¡Ö»Ä¤ê500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Ä¤ê¤â¤¦¾¯¤·¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ËèÇ¯9·î¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖULTRA JAPAN¡×¤Ç¤¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤10²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤é¹ë²ÚDJ¤¬Âç½¸·ë¡£È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²»³Ú¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÌó60Ê¬´Ö¤ò¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Calvin Harris, Rihanna - This Is What You Came For
HUGEL, Topic, Arash feat Daecolm - I Adore You (ARTBAT Remix) (Official Visualiser)
Hardwell feat. Harrison - Sally (Official Music Video)
Afrojack, Martin Garrix, David Guetta, Amél - Our Time (Live Performance)
Adam Beyer & Layton Giordani - Alto | Drumcode
Hypnotized Amelie Lens
Adam Beyer - Don't Go | Drumcode
Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love (Official Video)
Gryffin x Lavern x AR/CO - Higher Power [Official Lifestyle Video]
Takkyu Ishino¡¡Polynasia
Ken Ishii - Extra (Official Music Video Remastered)
Calvin Harris, Sam Smith - Desire (Official Video)
Gryffin & Slander - All You Need To Know ft. Calle Lehmann (Official Music Video)
SLANDER One Life(feat.Zach Sorgen)
Argy & Omnya - Aria
DJ Snake, Lil Jon - Turn Down for What
DJ Snake - Let Me Love You ft. Justin Bieber
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡£ULTRA JAPAN¤Ç¤ÏÀÄ¶õ¤Î¤â¤ÈÂç²»ÎÌ¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Ã¤¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ë¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î2Æü´Ö¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¸¦µæÊó¹ð¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È±¿Æ°
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¿´Íý³Ø²ñ¡Ö²»³Ú¤È±¿Æ°¤ÎÉÔ²ÄÊ¬¤Ê´Ø·¸¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤Ï¥ê¥º¥à¤òÃÎ³Ð¤¹¤ë¤È±¿Æ°¤ò»Ê¤ëÇ¾¤ÎÉô°Ì¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤È»ØÅ¦¡£400£íÁö¤ÎºÝ¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤òÈæ³Ó¤¹¤ë³¤³°¸¦µæ¤Ç¡¢Áö¤ë¥ê¥º¥à¤È¹ç¤Ã¤¿²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿Êý¤¬¥¿¥¤¥à¤¬½Ì¤ó¤À¤È¤¤¤¦»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo: Victor Freitas by Unsplash
¤Þ¤¿¡¢Peter C. Terry¤ÈCostas I. Karageorghis¤Ë¤è¤ëÏÀÊ¸¡ÖPsychophysical effects of music in sport and exercise¡×¤Ç¤Ï±¿Æ°¤È¥Æ¥ó¥Ý¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Å¬ÀÚ¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Î²»³Ú¤Ï¡Ö¤è¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤êÄ¹¤¯¡×±¿Æ°¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤È¤·¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬Áá¤¯¤ÆÌÀ¤ë¤¤²»³Ú¤Ï»É·ã¸ú²Ì¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿²»³Ú¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢²»³Ú¤Ë¤Ïµ¤Ê¬¤Î²þÁ±¡¢³ÐÀÃ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ÈèÏ«´¶¤Î·Ú¸º¡¢»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤Î¸þ¾å¡¢¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Î¸þ¾å¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Photo: Bruno Nascimento by Unsplash
¤³¤¦¤·¤¿¸¦µæ·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¶¯¤¤¥ê¥º¥à¤ÈBPM¤¬¹â¤¤¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ï¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤âð÷¤±¤Þ¤¹¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¡Ö¤â¤¦°ì²ó¤À¤±½Å¤á¤Î¥À¥ó¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î½ªÈ×¤Ç¡Ö»Ä¤ê500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Ä¤ê¤â¤¦¾¯¤·¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¡£Ìó60Ê¬´Ö¤Î¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯17Áª
¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬ËèÇ¯9·î¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖULTRA JAPAN¡×¤Ç¤¹¡£µÇ°¤¹¤Ù¤10²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤é¹ë²ÚDJ¤¬Âç½¸·ë¡£È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²»³Ú¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Þ¤Ç¤ÎÌó60Ê¬´Ö¤ò¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
1.¥¦¥©¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¡ÊBPM 124–128 / Ìó10Ê¬¡Ë
Calvin Harris, Rihanna - This Is What You Came For
HUGEL, Topic, Arash feat Daecolm - I Adore You (ARTBAT Remix) (Official Visualiser)
Hardwell feat. Harrison - Sally (Official Music Video)
2.¥á¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ãI¡ä¡ÊBPM 128–133 / Ìó15Ê¬¡Ë
Afrojack, Martin Garrix, David Guetta, Amél - Our Time (Live Performance)
Adam Beyer & Layton Giordani - Alto | Drumcode
Hypnotized Amelie Lens
Adam Beyer - Don't Go | Drumcode
3.¥á¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ãII¡ä¡ÊBPM 134–137/ Ìó15Ê¬¡Ë
Martin Garrix & Bebe Rexha - In The Name Of Love (Official Video)
Gryffin x Lavern x AR/CO - Higher Power [Official Lifestyle Video]
Takkyu Ishino¡¡Polynasia
Ken Ishii - Extra (Official Music Video Remastered)
4.¥¹¥×¥ê¥ó¥È or HIIT¶è´Ö¡ÊBPM 140–150 / Ìó10Ê¬¡Ë
Calvin Harris, Sam Smith - Desire (Official Video)
Gryffin & Slander - All You Need To Know ft. Calle Lehmann (Official Music Video)
SLANDER One Life(feat.Zach Sorgen)
5.¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡ÊBPM 100–122/ Ìó10Ê¬¡Ë
Argy & Omnya - Aria
DJ Snake, Lil Jon - Turn Down for What
DJ Snake - Let Me Love You ft. Justin Bieber
ÈóÆü¾ï¤ÇÌ£¤ï¤¦¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È±¿Æ°¤Î´¶Æ°ÂÎ¸³¤ò
¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡£ULTRA JAPAN¤Ç¤ÏÀÄ¶õ¤Î¤â¤ÈÂç²»ÎÌ¤Ç²»³Ú¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»×¤¤¤Ã¤¤êÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´¶³Ð¤Ë¶½Ê³¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î2Æü´Ö¡£¤¼¤Ò²ñ¾ì¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
