「中華調味料を使ったことがない人に試してほしい」と話すエバラ食品工業の葛智耶さん「簡単に少量の中華料理を作れるようにしたい」。エバラ食品工業が2月に発売した調味料「プチッと中華」シリーズが好評だ。豆腐やキャベツなど1〜2品の食材と合わせて3〜5分炒めたり煮込んだりするだけ。開発したエバラ食品工業の葛智耶（かつ・ともや）さんに話を聞いた。（共同通信＝増井杏菜記者）小売参考価格はいずれも275円。発売から