「自分はがんになるはずがない」と考えていた見栄晴さんが診断されたのは、下咽頭がんのステージ4でした。20歳の頃から続けてきた飲酒と喫煙習慣の影響で、長く抱えていた喉の違和感が命に関わる病気へとつながっていました。診断から復帰までのちょうど100日間、声を守るために手術ではなく抗がん剤と放射線を選択し、副作用と闘いました。今回は、咽頭がんの種類や治療方法、原因、早期発見の重要性について、日本頭頸部外