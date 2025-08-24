自動運転技術をめぐる競争は、ある日を境に一気に「テスラの圧勝」になるかもしれません。実際にテスラを所有する経済評論家である筆者は、その運転支援システムの性能を高く評価しています。しかし、「次はトヨタ」と乗り換えを宣言。技術的優位性を認めながらも、なぜテスラを手放す決断をしたのでしょうか？その背景には、自動運転の未来を左右する根深い問題がありました。（百年コンサルティングチーフエコノミスト鈴木貴博