8月10日、東京で開催された「わんぱく相撲全国大会」。小学4年生から6年生までが出場する国内最大規模の相撲大会で、この全国大会には地区予選を勝ち上がった総勢292人が日本一を目指し、激しい戦いを繰り広げました。中でも注目は、富士市の小学6年生、岩上毘優雅（いわかみ・ひゅうが）選手。毎年、優勝候補に挙げられる強豪ですが、惜しいところで勝利を逃してしまい、今回がラストチャンス！ことしこそ優勝を狙いますが、そこ