現役高校生タレントで動画クリエーターのひまひま（17）と、Fischer’s（フィッシャーズ）のモトキ（30）が20日、都内で、グミの日2025キャンペーン発表会に登壇した。日本グミ協会とグミ関連企業8社の共創プロジェクト「GUMMIT（グミット）」が、9月3日の「グミの日」に向けたイベントやキャンペーンを実施する。23年から同協会名誉会員のひまひまは「うれしくて、名誉会員のカードをお財布に入れて自己紹介の時に絶対見せてます