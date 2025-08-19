関東第一の坂本は6回5失点＆4打数1安打昨季と同じ光景だった。関東第一（東東京）の坂本慎太郎投手は19日、第107回全国高校野球選手権準々決勝の日大三高戦（西東京）で投げては6回5失点、打っては4打数1安打だった。9回2死では2年連続で最後の打者に。「関東第一の攻守の要って言われてた坂本くんが最後の打席に立つのドラマすぎた」とファンの涙を誘った。15年ぶりの“東京ダービー”。「3番・投手」で出場した。5回にはバッ