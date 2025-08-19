●PayPayが米国で株式上場ソフトバンクグループ（G）傘下の決済関連会社PayPay（ペイペイ）は15日、米国での新規株式公開（IPO）に向けて、米国証券取引委員会（SEC）に計画を提出したと発表した。【こちらも】日経平均史上最高値の不思議上場の具体的な時期や価格は未定としており、ロイター通信によると、東証への同時上場は「現時点で想定していない」という。時価総額は1兆円超と見られており、上場が正式に承認されれば