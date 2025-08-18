サントスFWネイマールが試合後に号泣した。現地８月17日に開催されたブラジル１部リーグの第20節で、サントスはヴァスコ・ダ・ガマとホームで対戦。０−６でまさかの大敗を喫した。今季、苦戦を強いられ、ここまで15位と低迷しているサントスは、16位のヴァスコ・ダ・ガマを相手に18分に先制点を奪われて、０−１のビハインドで前半を折り返す。さらに後半にはフィリッペ・コウチーニョに２ゴールを許すなど、大量５失点した