【モデルプレス＝2025/08/18】嵐の二宮和也が17日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「BAY STORM」（bayfm／毎週日曜よる10時）に出演。2023年7月期に放送されたTBS系日曜劇場「VIVANT」（読み：ヴィヴァン）の裏話を語った。【写真】嵐4人がデビュー日にサプライズ集結◆二宮和也「VIVANT」では「爆裂噛んだ」同日の放送で二宮は「僕ね、唯一と言っていいぐらい噛んだとこで言うと『VIVANT』ですね」と台詞を噛んだ作品につい