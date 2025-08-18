ドイツ代表で日本代表チームの分析を担ったアナリストの平川聖剛氏2022年カタール・ワールドカップ（W杯）のドイツ戦、世界を驚かせた日本代表の歴史的勝利。強豪相手に堂安律と浅野拓磨のゴールで逆転勝利を収めた一戦には、知られざる戦術の攻防があった。ドイツ代表で日本代表チームの分析を担っていた日本人アナリスト・平川聖剛氏（現1.FCケルンU17アシスタントコーチ）が明かす、相手陣営の視点で見た“想定外の展開”とは