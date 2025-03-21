ロシアW杯は、2018年6月14日から7月15日にかけて、ロシアで開催される第21回目のFIFAワールドカップ。
ロシアのベッティング企業アンバサダー就任が問題視され交渉が破談したとされる
FOOTBALL ZONE
守田英正のハル加入に続く移籍でSNS上では歓喜の声が相次いでいる
サッカーダイジェストWeb
日刊ゲンダイDIGITAL
2027年1月にサウジアラビアで開幕するAFCアジアカップ終了までの契約とのこと
SOCCER KING
2012年から14年間指揮を執り、2018年ロシアW杯優勝など数々の実績を残した
スペインの圧勝を見るにつけ「日本はまだ話にならない」と三浦氏は指摘する
主将の遠藤航の離脱と代表引退発表を受けて初めて言及
前半を0-1で折り返したが、スコア以上に大差がついてもおかしくない内容
その後、ドイツ1部ハノーファーへ移籍し、次に選んだ地はセルビアだった
「Future Progress」は、自国開催の日韓W杯で着用されたモデル
前半、日本はその構造的なズレに苦しんだと、ドイツ代表の分析班
ゲキサカ
ユニフォーム研究家によると、今回初めてネイビー系で挑むことになったそう