夏の海水浴場やプールには必要不可欠な頼れる存在、ライフセーバー。おやっ? こんな海辺にも沖をじっと見つめる1匹のワンコが。その凛々しい横顔は、おそらく救助犬でしょうか。なんとも頼もしげな姿を見せていますが……。「救助犬ですか?」って聞かれたよ。いえ、ただの泳ぎが苦手なハスキーです😅(@motoro_kaより引用)(@motoro_kaより引用)ポストしたのはXユーザーのmoto(@motoro_ka)さん。黄色いライフジャケットを着て