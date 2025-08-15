中日・中田翔内野手（36）が今季限りで現役を引退する。15日、球団が発表した。同日、名古屋市内で会見を行う。中田は23年オフに巨人から自由契約を選択して中日に移籍。移籍初年度の24年は打率.217、4本塁打、21打点だった。勝負の移籍2年目、開幕スタメンに名を連ねながらも持病の腰痛が再発。5月13日に出場選手登録を抹消され、2軍での調整を余儀なくされた。それでも順調に調整を続け、6月20日のウエスタン・リーグ阪神