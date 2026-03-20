日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）が19日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。この日は熱烈なドラゴンズファンの「スピードワゴン」井戸田潤と共演。将来監督をやるとして、日本ハム、巨人、中日の3択ならどこを選ぶかと聞かれた中田氏は「僕を育ててくれたのは日本ハム」としながら「今後名古屋で、子供たちの夢をサポートしていきたいなっていう、場所