日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏（36）が19日深夜放送の東海テレビ千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。野球を始めたきっかけを明かした。MCの千原ジュニアに「何歳から野球人生が始まった？」と聞かれた中田氏は「小さい時、外で遊ぶのが好きだった。とにかく体を動かすのが好きで、凄い太ってたので、相撲取り。“お相撲さんになれ”ってよく親戚の人たちから言われてた」と回