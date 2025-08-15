小屋松は戦術にマッチ藤田はチームのエンジンこれからのサッカー界を作っていくのは間違いなく若い選手たちですが、彼らの成長に欠かせないものがあります。年齢を重ねた選手たちの“経験”であり、いろいろなことを吸収して選手としての幅を広げてほしいです。ベテランが蓄積してきた経験を発揮し、若い選手がこれを吸収することでチーム力のアップにつながるからです。小屋松知哉（柏）は今年30歳になりましたが、上位で戦