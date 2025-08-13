レアル・ソシエダに所属する日本代表の久保建英の去就はどのようなものになるのだろうか。『FICHAJES.NET』によると、久保は今夏でのソシエダ退団を希望しており、すでにこのことをクラブに通達したという。しかし、ソシエダは久保を高く評価しており、今夏に手放すつもりはまったくないようだ。24歳の久保を高く評価するクラブは多く、プレミアリーグではウェストハム、トッテナム、エヴァートン、ボーンマスの4クラブが筆頭だが