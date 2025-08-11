THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collectionは、「Afternoon Tea “VOYAGE” La saison des pêches」を8月1日から9月7日まで開催する。オリジナルモクテルは、フレッシュな桃の果実とほのかに紅茶が香る「Pure Peche」を用意。スイーツは、バニラ風味のパンナコッタとフレッシュな桃を重ねた「ピーチメルバ」、「桃と紅茶のティグレ」、和のエッセンスとして白餡を使用した「桃のモンブラン」など桃を使用した7種類を揃え